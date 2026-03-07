Польща піднімала в небо винищувачі через нічну атаку Росії на Україну

Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило про те, що через масштабну нічну атаку РФ на Україну піднімало в повітря військову авіацію. Наразі всі операції з запобіганню загрози завершені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську армію в мережі Х.
"Операції військової авіації у польському повітряному просторі, пов'язані з ракетними ударами Російської Федерації по Україні, завершено. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, що були активовані, повернулися до стандартної оперативної діяльності, - написали в командуванні.
Також Збройні Сили країни стверджують, що жодного порушення повітряного простору Польщі не спостерігалося.
В польській армії стверджують, що відповідні служби постійно контролюють ситуацію на території України та перебувають у постійній готовності для забезпечення безпеки повітряного простору.
Москва здійснила масштабну атаку на Україну вночі 7 березня. Ворог, окрім звичних дронових атак, застосував балістичні та крилаті ракети, а в деяких регіонах керовані авіабомби.
Внаслідок обстрілів та прильотів, в тому числі уламків дронів чи ракет, багато людей постраждало, також були і загиблі. Під атаками опинились Київ, Харків, Запоріжжя, Одеса, Чернівці та інші міста і населені пункти. Повідомлялось також про те, що цього разу серед постраждалих опинились діти. Окрім людей через обстріли постраждали житлові будинки, автомобілі та інші будівлі.
Як відомо, Варшава активно реагує на обстріли західних областей України та часто піднімає авіацію через можливу загрозу. Особливо польська армія напоготові після масового порушення повітряного простору дронами РФ, яке сталось у вересні минулого року.
Тоді польскі урядовці провели термінові засідання і почали активно посилювати оборону, а після дронових провокацій в інших країнах ЄС Європа стала серйозно готуватись до протистояння з агресором.