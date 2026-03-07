Польща піднімала в небо винищувачі через нічну атаку Росії на Україну

"Операції військової авіації у польському повітряному просторі, пов'язані з ракетними ударами Російської Федерації по Україні, завершено. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, що були активовані, повернулися до стандартної оперативної діяльності, - написали в командуванні.

Також Збройні Сили країни стверджують, що жодного порушення повітряного простору Польщі не спостерігалося.

В польській армії стверджують, що відповідні служби постійно контролюють ситуацію на території України та перебувають у постійній готовності для забезпечення безпеки повітряного простору.