Польша поднимала в небо истребители из-за ночной атаки России на Украину

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило о том, что из-за масштабной ночной атаки РФ на Украину поднимало в воздух военную авиацию. Сейчас все операции по предотвращению угрозы завершены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую армию в сети Х.
"Операции военной авиации в польском воздушном пространстве, связанные с ракетными ударами Российской Федерации по Украине, завершены. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, которые были активированы, вернулись к стандартной оперативной деятельности, - написали в командовании.
Также Вооруженные Силы страны утверждают, что никакого нарушения воздушного пространства Польши не наблюдалось.
В польской армии утверждают, что соответствующие службы постоянно контролируют ситуацию на территории Украины и находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства.
Москва осуществила масштабную атаку на Украину ночью 7 марта. Враг, кроме привычных дроновых атак, применил баллистические и крылатые ракеты, а в некоторых регионах управляемые авиабомбы.
В результате обстрелов и прилетов, в том числе обломков дронов или ракет, много людей пострадало, также были и погибшие. Под атаками оказались Киев, Харьков, Запорожье, Одесса, Черновцы и другие города и населенные пункты. Сообщалось также о том, что на этот раз среди пострадавших оказались дети. Кроме людей из-за обстрелов пострадали жилые дома, автомобили и другие здания.
Как известно, Варшава активно реагирует на обстрелы западных областей Украины и часто поднимает авиацию из-за возможной угрозы. Особенно польская армия наготове после массового нарушения воздушного пространства дронами РФ, которое произошло в сентябре прошлого года.
Тогда польские чиновники провели срочные заседания и начали активно усиливать оборону, а после дроновых провокаций в других странах ЕС Европа стала серьезно готовиться к противостоянию с агрессором.