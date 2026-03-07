RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Польша поднимала в небо истребители из-за ночной атаки России на Украину

08:00 07.03.2026 Сб
2 мин
Варшава опирается на то, что РФ атаковала западные регионы Украины, таким образом угрожая безопасности Польши, однако никаких нарушений не было обнаружено
aimg Маловичко Юлия
Фото: истребитель НАТО F-35 (Getty Images)

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило о том, что из-за масштабной ночной атаки РФ на Украину поднимало в воздух военную авиацию. Сейчас все операции по предотвращению угрозы завершены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую армию в сети Х.

"Операции военной авиации в польском воздушном пространстве, связанные с ракетными ударами Российской Федерации по Украине, завершены. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, которые были активированы, вернулись к стандартной оперативной деятельности, - написали в командовании.

Также Вооруженные Силы страны утверждают, что никакого нарушения воздушного пространства Польши не наблюдалось.

В польской армии утверждают, что соответствующие службы постоянно контролируют ситуацию на территории Украины и находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Масштабная атака РФ на Украину ночью 7 марта

Москва осуществила масштабную атаку на Украину ночью 7 марта. Враг, кроме привычных дроновых атак, применил баллистические и крылатые ракеты, а в некоторых регионах управляемые авиабомбы.

В результате обстрелов и прилетов, в том числе обломков дронов или ракет, много людей пострадало, также были и погибшие. Под атаками оказались Киев, Харьков, Запорожье, Одесса, Черновцы и другие города и населенные пункты. Сообщалось также о том, что на этот раз среди пострадавших оказались дети. Кроме людей из-за обстрелов пострадали жилые дома, автомобили и другие здания.

Как известно, Варшава активно реагирует на обстрелы западных областей Украины и часто поднимает авиацию из-за возможной угрозы. Особенно польская армия наготове после массового нарушения воздушного пространства дронами РФ, которое произошло в сентябре прошлого года.

Тогда польские чиновники провели срочные заседания и начали активно усиливать оборону, а после дроновых провокаций в других странах ЕС Европа стала серьезно готовиться к противостоянию с агрессором.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПольшаВойна в Украине