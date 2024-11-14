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Польща перекинула до кордону з РФ перші південнокорейські танки

Фото: Польща перекинула танки K2 до російського кордону (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Польща перекинула південнокорейські танки K2 до кордону з Росією.Йдеться про перші сім одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wnp.

Як зазначила речниця 16-ї Поморської механізованої дивізії Магдалена Косцінська, до 9-ї Браневської бронекавалерійської бригади надійшли перші танки південнокорейської компанії Hyundai Rotem.

"Далі ці танки будуть оснащені системами, які використовуються в польській армії, включно із засобами зв’язку", - сказала речниця.

За її словами, на першому етапі бригада отримала сім танків. Решта одиниць очікується до кінця року. Наразі у підрозділі є вісім підготовлених екіпажів.

Варто додати, що військова частина, яка отримала танки K2, знаходить у місті Бранево за кілька кілометрів від Калінінградської області РФ.

Танки K2 Black Panther - це одні з найсучасніших танків у світі. Вони мають високу мобільність, можуть швидко маневрувати на складній місцевості - у болоті чи піщаних ґрунтах. Танки оснащені системами точного наведення та вогню, дизельним двигуном потужністю 1500 кінських сил з автоматичною коробкою передач.

Танк K2 відносно легкий, важить 55 тонн. Має гідропневматичну підвіску.

 

Співпраця Сеула і Варшави

Польща та Південна Корея у липні 2022 року уклали угоду щодо виробництва тисячі південнокорейських танків K2. При цьому планувалося, що 500 танків будуть вироблені в Польщі.

Через місяць після цього сторони підписали контракт вартістю 3,4 млрд доларів на закупівлю перших 180 танків.

Як зазначають ЗМІ, постачання цих танків вже відбулося, але польських деталей у них не багато. Польські видання зазначають, що плани щодо виробництва танків K2 зриваються.

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