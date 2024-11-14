Польша перебросила к границе с РФ первые южнокорейские танки

Как отметила спикер 16-й Поморской механизированной дивизии Магдалена Костинская, в 9-ю Браневскую бронекавалерийскую бригаду поступили первые танки южнокорейской компании Hyundai Rotem.

"Далее эти танки будут оснащены системами, которые используются в польской армии, включая средства связи", - сказала спикер.

По ее словам, на первом этапе бригада получила семь танков. Остальные единицы ожидаются до конца года. В настоящее время в подразделении есть восемь подготовленных экипажей.

Стоит добавить, что военная часть, получившая танки K2, находит в городе Бранево в нескольких километрах от Калининградской области РФ.

Танки K2 Black Panther - это одни из самых современных танков в мире. Они обладают высокой мобильностью, могут быстро маневрировать на сложной местности - в болоте или песчаных грунтах. Танки оснащены системами точной наводки и огня, дизельным двигателем мощностью 1500 лошадиных сил с автоматической коробкой передач.

Танк K2 относительно легкий, весит 55 тонн. Имеет гидропневматическую подвеску.