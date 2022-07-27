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Польша после отправки оружия Украине закупит тысячу южнокорейских танков

Новина українською →
Киев, Среда 27 июля 2022 14:14
Польша после отправки оружия Украине закупит тысячу южнокорейских танков Фото: Польша закупит тысячу южнокорейских танков (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Польша купит у Южной Кореи почти 1000 танков, более 600 артиллерийских орудий и полсотни истребителей, частично для замены техники, которую Варшава в рамках военное помощи передала Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Соглашение, о котором, как ожидается, будет официально объявлено в среду, предусматривает закупку Варшавой 980 танков на базе южнокорейской модели К2, 648 самоходных бронированных гаубиц К9 и 48 истребителей FA-50.

Ожидается, что первые 180 танков К2, оснащенных самозарядными 120-мм орудиями, поступят в этом году, а производство еще 800 модернизированных танков начнется в 2026 году в Польше.

Кроме того, в этом году Польша получит первые 48 гаубиц K9, а поставка второй партии из 600 единиц должна начаться в 2024 году.

Министр обороны Польши уже прокомментировал сделку в Twitter. Он написал, что купленная техника "значительно повысит безопасность Польши и мощь польской армии".

В Южной Корее заявляют, что сделка с Польшей является крупнейшим соглашением Сеула об экспорте оружия за всю историю.

Что известно о танке К2 "Черная пантера"?

K2 - современный боевой танк, который был принят на вооружение Южной Кореи в 2014 году. Основное вооружение танка составляет 120-мм танковая пушка с длиной ствола 55 калибров. Для подачи боеприпасов в ствол создан автомат заряжания, подобный А3, который позволяет вести стрельбу до 15 выстрелов в минуту или раз в 4 секунды. Танк К2 является единственным танком в мире четвертого поколения, который находится на вооружении.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша в рамках военной помощи Украине отправила танки PT-91 Twardy.

Также в июне Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех эскадронов самоходных артиллерийских установок Krab.

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