Польща передасть Україні рекордний пакет військової допомоги, - Сікорський

Ескалація на кордонах та загрози РФ

Очільник польського МЗС зазначив, що озброєні російські безпілотники та ракети регулярно порушують повітряний простір Польщі та Литви.

Через наближення цілей до кордону військові вже посилили пункт пропуску в Дорогуську системою протиракетної оборони та переносними укріпленнями.

За словами Сікорського, діяльність Кремля межує з відвертою агресією. Серед прикладів ворожих дій він назвав:

запуск безпілотників у напрямку міжнародних аеропортів;

спроби мінування та підпалів торгових центрів й авіалайнерів;

відправку диверсійних груп для вбивства людей.

Пакет допомоги та солідарність з Україною

За словами польського дипломата, попри тиск з боку Москви, Варшава не піддасться на залякування.

Польський уряд уже працює над новим потужним кроком підтримки для українських військових.

"Ми готуємо найбільший і найповніший пакет допомоги для України. Ми не будемо залякані. Чим більше Росія бомбардуватиме Україну, тим більшу солідарність ми повинні виявляти", - наголосив Сікорський.

Він також додав, що НАТО та Євросоюз мають значну економічну та військову перевагу над РФ, тому Кремлю не варто піддаватися ілюзіям щодо безкарності.