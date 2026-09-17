Польша передаст Украине рекордный пакет военной помощи, - Сикорский

Эскалация на границах и угрозы РФ

Глава польского МИД отметил, что вооруженные российские беспилотники и ракеты регулярно нарушают воздушное пространство Польши и Литвы.

Из-за приближения целей к границе военные уже усилили пункт пропуска в Дорогуску системой противоракетной обороны и переносные укрепления.

По словам Сикорского, деятельность Кремля граничит с откровенной агрессией. Среди примеров враждебных действий он назвал:

запуск беспилотников в направлении международных аэропортов;

попытки минирования и поджогов торговых центров и авиалайнеров;

отправку диверсионных групп для убийства людей.

Пакет помощи и солидарность с Украиной

По словам польского дипломата, несмотря на давление со стороны Москвы, Варшава не подвергнется запугиванию.

Польское правительство уже работает над новым мощным шагом поддержки украинских военных.

"Мы готовим самый большой и полный пакет помощи для Украины. Мы не будем запуганы. Чем больше Россия будет бомбить Украину, тем большую солидарность мы должны проявлять", - подчеркнул Сикорский.

Он также добавил, что НАТО и Евросоюз обладают значительным экономическим и военным преимуществом над РФ, поэтому Кремлю не стоит подвергаться иллюзиям относительно безнаказанности.