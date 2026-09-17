Польша передаст Украине рекордный пакет военной помощи, - Сикорский

Варшава сформирует самый полный пакет поддержки для Украины в ответ на обстрелы РФ. Польское правительство отмечает, что не поддастся запугиванию Кремля.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.
Глава польского МИД отметил, что вооруженные российские беспилотники и ракеты регулярно нарушают воздушное пространство Польши и Литвы.
Из-за приближения целей к границе военные уже усилили пункт пропуска в Дорогуску системой противоракетной обороны и переносные укрепления.
По словам Сикорского, деятельность Кремля граничит с откровенной агрессией. Среди примеров враждебных действий он назвал:
По словам польского дипломата, несмотря на давление со стороны Москвы, Варшава не подвергнется запугиванию.
Польское правительство уже работает над новым мощным шагом поддержки украинских военных.
"Мы готовим самый большой и полный пакет помощи для Украины. Мы не будем запуганы. Чем больше Россия будет бомбить Украину, тем большую солидарность мы должны проявлять", - подчеркнул Сикорский.
Он также добавил, что НАТО и Евросоюз обладают значительным экономическим и военным преимуществом над РФ, поэтому Кремлю не стоит подвергаться иллюзиям относительно безнаказанности.
Напомним, Польша планирует выделить новый пакет помощи Украине на сумму 50 млн евро, в который войдут ракеты для американских систем ПВО Patriot.
Кроме того, Варшава жестко реагирует на ядерный шантаж и угрозы Кремля уничтожить Польшу в течение нескольких дней.
В МИДе страны отметили, что Россия действительно имеет преимущество в вооружении, но вряд ли сможет ее реализовать из-за противодействия союзников по НАТО.