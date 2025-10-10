Польща передала Україні учасника банди, що виготовляла метамфетамін у Кривому Розі

За матеріалами кримінального провадження, чоловік брав участь у злочинній організації, що діяла упродовж 2017-2019 років на території Кривого Рогу.

Він разом з іншими 25 її учасниками облаштували підпільну лабораторію, де незаконно виготовляли психотропну речовину "метамфетамін" та особливо небезпечний наркотичний засіб "PVP".

Потім забезпечували продаж наркотиків у Кривому Розі через створену мережу збуту.

У вересні 2019 року чоловікові було повідомлено про підозру у вчиненні вищеописаних злочинів. Проте через те, що останній переховувався від слідства, він був оголошений у розшук та згодом у міжнародний розшук із використанням каналів Інтерполу.

У травні 2025 року підозрюваного затримали на території Польщі та за результатами розгляду запиту прокуратури про видачу (екстрадицію) компетентні органи Польщі прийняли рішення про його видачу українській стороні.

Наразі підозрюваного доставлено до місця попереднього утримання в Україні та обвинувальний акт щодо нього направлено до суду.

Судом за клопотанням прокурора до чоловіка застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.