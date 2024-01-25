СБУ знешкодила угруповання, яке продавало важкі наркотики в країнах ЄС (фото)
Правоохоронці знешкодили злочинну організацію, яка торгувала важкими наркотиками в країнах ЄС. Було затримано шістьох членів угруповання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Правоохоронці провели операцію
Служба безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала ще один міжнародний канал продажу важких наркотиків і психотропів до країн Євросоюзу.
У результаті спецоперації на території Тернопільської, Київської, Вінницької, Хмельницької та Черкаської областей нейтралізовано злочинну організацію наркоторговців.
Під час оперативних заходів затримано 6 учасників угруповання, які виготовляли та збували промислові об'єми амфетаміну, α-PVP, мефедрону LSD.
За наявними даними, щомісяця зловмисники виробляли до 40 кг заборонених речовин на загальну суму понад 20 млн гривень.
Товар реалізовували через Telegram
Для виробництва "товару" вони облаштували 2 нарколабораторії. Наркоцехи розташовувалися в підвалах домоволодінь та гаражах фігурантів. Готову "продукцію" збували в різних регіонах України через систему так званих "закладок", які встановлювали наркодилери.
Також зловмисники спробували продавати синтетичні наркотики та психотропи до Євросоюзу. Щоб переслати заборонені речовини за кордон, використовували поштові сервіси, а "замовлення" ховали в коробках із побутовою технікою.
Фото: Обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)
Для пошуку клієнтів учасники угруповання створили мережу спеціалізованих Telegram-каналів, де пропонували весь "асортимент власної продукції".
Що вилучили під час обшуків
Під час 34 обшуків у нарколабораторіях, а також у помешканнях та автомобілях фігурантів, виявили:
- майже 8 кг α-РVР, амфетаміну;
- понад 500 літрів прекурсорів для виготовлення психотропів;
- понад 600 "закладок", підготовлених до збуту;
- обладнання для виробництва та фасування "товару";
- чорнові записи та телефони з даними про міжнародний наркотрафік;
- майже 0,5 млн гривень, імовірно отриманих злочинним шляхом.
Зловмисникам оберуть запобіжний захід
Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями:
- створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
- контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів;
- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів.
У СБУ повідомили, що вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркоугруповання.
Злочини, пов'язані зі збутом наркотиків
Сьогодні повідомлялося, що в Києві правоохоронці викрили банду наркоторговців, які масово збували кокаїн, амфетамін і МДМА.
У листопаді правоохоронці ліквідували логістичний хаб зі збуту наркотиків і психотропів у 14 регіонах України. "Бізнес" приносив злочинцям близько 10 млн гривень щомісяця.
А наприкінці жовтня за матеріалами спільного розслідування СБУ та правоохоронних органів Франції та Польщі, організаторів міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків засудили до ув'язнення.
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