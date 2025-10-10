Польша передала Украине участника банды, изготавливавшей метамфетамин в Кривом Роге

По материалам уголовного производства, мужчина участвовал в преступной организации, действовавшей в течение 2017-2019 годов на территории Кривого Рога.

Он вместе с другими 25 ее участниками обустроили подпольную лабораторию, где незаконно изготавливали психотропное вещество "метамфетамин" и особо опасное наркотическое средство "PVP".

Затем обеспечивали продажу наркотиков в Кривом Роге через созданную сеть сбыта.

В сентябре 2019 года мужчине было сообщено о подозрении в совершении вышеописанных преступлений. Однако из-за того, что последний скрывался от следствия, он был объявлен в розыск и впоследствии в международный розыск с использованием каналов Интерпола.

В мае 2025 года подозреваемого задержали на территории Польши и по результатам рассмотрения запроса прокуратуры о выдаче (экстрадиции) компетентные органы Польши приняли решение о его выдаче украинской стороне.

Сейчас подозреваемый доставлен к месту предварительного содержания в Украине и обвинительный акт в отношении него направлен в суд.

Судом по ходатайству прокурора к мужчине применена мера пресечения в виде содержания под стражей.