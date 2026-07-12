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Польща передала Україні п'ять ракет для Patriot і виторгувала "страховку" в НАТО, -ЗМІ

17:53 12.07.2026 Нд
2 хв
Ракети відправили в Україну на прохання Генсека НАТО та командувача сил США в Європі
aimg Валерія Абабіна
Польща передала Україні п'ять ракет для Patriot і виторгувала "страховку" в НАТО, -ЗМІ Фото: Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
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Йдеться про п'ять ракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24.

Рішення про передачу ракет Україні було ухвалено на прохання генерального секретаря НАТО Марка Рютте та Верховного головнокомандувача об'єднаних сил США в Європі генерала Алексуса Гринкевича після консультацій з групою користувачів.

Про це заявив віцепрем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він наголосив, що кількість переданих ракет є "межею наших можливостей" і не впливає на можливості протиповітряної оборони самої Польщі.

Гарантії від НАТО і США

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик того ж вечора в ефірі TVN24 підтвердив, що йдеться про "кілька" ракет.

За його словами, процес відбувався у повній консультації зі Сполученими Штатами та генеральним секретарем НАТО.

Крім того, у Варшави є домовленість про компенсацію на випадок загрози для самої Польщі.

"Ми також домовилися з Генеральним секретарем НАТО та американською стороною, що передача цих кількох ракет буде пов'язана з чимось іншим - що якщо Польщі загрожуватиме загроза, ми отримаємо вдесятеро більше ракет і систем цього типу протягом перших 24 годин після загрози", - сказав Томчик.

Передача ракет для Patriot викликала політичний скандал у Польщі - віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що уряд провів операцію таємно від парламенту.

На тлі критики глава Міноборони Косіняк-Камиш різко виступив на захист рішення уряду: "Я волію, щоб наші Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою".

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