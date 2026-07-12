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Польша передала Украине пять ракет для Patriot и выторговала "страховку" в НАТО, -СМИ

17:53 12.07.2026 Вс
2 мин
Ракеты отправили в Украину по просьбе Генсека НАТО и командующего силами США в Европе.
aimg Валерия Абабина
Польша передала Украине пять ракет для Patriot и выторговала "страховку" в НАТО, -СМИ Фото: Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)
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Речь идет о пяти ракетах PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24.

Решение о передаче ракет Украине было принято по просьбе генерального секретаря НАТО Марка Рютте и Верховного главнокомандующего объединенными силами США в Европе генерала Алексуса Гринкевича после консультаций с группой пользователей.

Об этом заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что количество переданных ракет является "пределом наших возможностей" и не влияет на возможности противовоздушной обороны самой Польши.

Гарантии от НАТО и США

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в тот же вечер в эфире TVN24 подтвердил, что речь идет о "нескольких" ракетах.

По его словам, процесс проходил в полной консультации с Соединенными Штатами и генеральным секретарем НАТО.

Кроме того, у Варшавы есть договоренность о компенсации на случай угрозы самой Польше.

"Мы также договорились с Генеральным секретарем НАТО и американской стороной, что передача этих нескольких ракет будет связана с чем-то другим - что если Польше будет угрожать угроза, мы получим в десять раз больше ракет и систем этого типа в течение первых 24 часов после угрозы", - сказал Томчик.

Передача ракет для Patriot вызвала политический скандал в Польше – вицеспикер Сейма Кшиштоф Босак заявил, что правительство провело операцию тайно от парламента.

На фоне критики глава Минобороны Косиняк-Камыш резковыступил в защиту решения правительства: "Я предпочитаю, чтобы наши Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой".

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