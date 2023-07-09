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Польща передала Україні десяток гелікоптерів Мі-24, - WSJ

Ілюстративне фото: Польща передала Україні десяток гелікоптерів Мі-24 (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща передала десяток бойових гелікоптерів Мі-24 Україні для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

"Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24 радянської розробки", - повідомляє видання з посиланням на свої джерела.

Зазначимо, що раніше офіційно не повідомлялося про передачу гелікоптерів Україні.

Допомога Україні від Польщі

Польща є однієї з тих країн, які найбільше підтримують Україну у війні з Росією. Варшава надає Києву військову допомогу, а також підтримує запрошення України в НАТО.

Зокрема, Польща передала на озброєння Повітряних сил України літаки МіГ-29. Відомо, що українські військові отримали 14 винищувачів.

Польща також планує проводити тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та вже склала відповідний графік.

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ПольщаВійськова допомога