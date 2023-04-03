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Польща передала Україні декілька своїх винищувачів МіГ-29

Фото: Польща передала Україні декілька своїх винищувачів МіГ-29 (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Марія Кучерявець

Польща вже передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29. Однак їх кількість не озвучується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника польського президента Марчіна Пшидача в ефірі RMF FM.

"В Україну вже прибуло кілька польських одиниць (МіГ-29 - ред)", - заявив Пшидач.

За його інформацією, процес передачі першої частини літаків вже завершився.

"Звичайно, будуть розмови й про можливу подальшу підтримку", - зазначив Пшидач.

Нагадаємо, до цього президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні чотирьох літаків МіГ-29.

Додамо, при цьому Україна вже отримала МіГ-29 від Словаччини. За даними ЗМІ, вони вже захищають українське небо над Харковом.

До слова, як зазначили у Варшаві, Польща та Словаччина постачаннями МіГ-29 Україні хочуть показати приклад іншим партнерам, що українцям потрібно надсилати літаки.

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