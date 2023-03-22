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Польща отримала танки та гаубиці від Південної Кореї: їх розмістять біля кордону з РФ

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Середа 22 березня 2023 16:02
Польща отримала танки та гаубиці від Південної Кореї: їх розмістять біля кордону з РФ Фото: Польща отримала танки та гаубиці від Південної Кореї (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 22 березня, до Польщі доставили танки та гаубиці, які вона раніше замовляла у Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака у Twitter.

"Польське військо стає сильнішим! Сьогодні вранці до порту Гдиня прибули ще 12 гаубиць К9 та 5 танків К2, які ми замовили минулого року у Південної Кореї. Це значне посилення потенціалу наших артилерійських та бронетанкових військ", - зазначив міністр.

Польща отримала танки та гаубиці від Південної Кореї: їх розмістять біля кордону з РФФото: танки K2, які передали Польщі (twitter.com/mblaszczak)

При цьому, за інформацією PAP, Блащак також розповів, що танки та гаубиці надійдуть на озброєння 16-ї механізованої дивізії у Вармінсько-Мазурському воєводстві, яке знаходиться на кордоні з Калінінградською областю РФ.

"Ми створюємо силу, яка могла б стримати агресора. Путін має подумати двічі, перш ніж ухвалить помилкове рішення напасти на Польщу - тому що польські збройні сили стають сильнішими і отримують новітнє озброєння", - заявив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щоПольща стала найбільшим покупцем зброї у Південної Кореї у 2022 році.

Також ми писали, що Польща зведе нову військову базу біля кордону з областю Калінінграда.

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