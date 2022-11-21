Польща отримає від Німеччини системи Patriot: їх хочуть розмістити на кордоні з Україною

Польща прийняла пропозицію Німеччини щодо розміщення на території країни додаткових систем Patriot. Комплекси хочуть встановити на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Я із задоволенням прийняв пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення в нашій країні додаткових пускових установок Patriot. У ході сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною запропоную розмістити комплекс на кордоні з Україною", - зазначив він.

Нагадаємо, 15 листопада в Польщі впали дві ракети , які призвели до загибелі двох людей.

Варшава та Вашингтон вважають, що у Польщі впала ракета української ППО. Тим часом, президент України Володимир Зеленський вважає, що це була російська ракета, а не українська.

При цьому США покладають на РФ відповідальність за цю ситуацію незалежно від того, якими будуть результати розслідування.

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