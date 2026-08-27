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Польща отримає ще п'ять винищувачів F-35

00:57 27.08.2026 Чт
1 хв
Загалом у польських Повітряних силах їх стане вже вісім
aimg Катерина Коваль
Фото: винищувач F-35 (Getty Images)

Польща найближчим часом отримає ще п'ять винищувачів п'ятого покоління F-35A.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За словами Косіняка-Камиша, п'ять нових літаків з польською шахівницею прямують до 32-ї бази тактичної авіації. Він наголосив, що це посилення стосується не лише Повітряних сил країни, а й усієї системи безпеки, яку Польща вибудовує разом із союзниками.

Разом із новою партією загальна кількість F-35 у Польщі зросте до восьми літаків. Перші три винищувачі прибули на базу в Ласку ще в травні.

Тема винищувачів F-35 останнім часом активно обговорюється в різних країнах. Туреччина досі не може отримати власні F-35 - їй заважають російські С-400, позбутися яких країна поки не може, оскільки покупця на них не знайшли.

А Ізраїль тим часом розглядає можливість створити власний аналог F-35 - безпілотний бойовий літак із близькими характеристиками, у межах ширшої стратегії зміцнення власного оборонно-промислового комплексу.

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ПольщаПовітряні сили України