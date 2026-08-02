Ізраїль планує створити свій незвичайний аналог винищувача F-35

Ізраїль розглядає можливість створення безпілотного бойового літака, характеристики якого можуть бути близькими до американського винищувача-невидимки F-35 . Проєкт є частиною ширшої стратегії зі зміцнення власного оборонно-промислового комплексу на тлі дискусій щодо майбутнього американської військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією агентства, новий безпілотний бойовий літак може стати одним із ключових елементів переходу Ізраїлю до більшої самостійності у сфері виробництва озброєнь.

Про ці плани журналістам повідомив високопоставлений ізраїльський чиновник на умовах анонімності. За його словами, новий літальний апарат може отримати можливості, подібні до тих, що має американський винищувач F-35, який сьогодні є одним із найсучасніших бойових літаків на озброєнні Ізраїлю.

До реалізації проєкту можуть долучитися й інші країни, однак деталей потенційної міжнародної співпраці наразі не розкривають.

Чому Ізраїль переглядає оборонну стратегію

За словами співрозмовника видання, ізраїльська влада також опрацьовує довгостроковий план поступового скорочення залежності від американської військової допомоги.

Передбачається, що протягом наступного десятиліття акцент можуть змістити з прямої фінансової підтримки США на спільні програми з розробки та виробництва озброєння.

Як зазначає агентство, поштовхом до цього стали зміни політичної ситуації у США. Зокрема, війна Ізраїлю з Іраном та військова кампанія в секторі Гази посилили дискусії у Вашингтоні щодо подальших постачань американського озброєння Ізраїлю.

На цьому тлі ізраїльська влада прагне розширити власні можливості з виробництва сучасної військової техніки.

Історія вже знає подібні приклади

Bloomberg нагадує, що Ізраїль уже стикався з необхідністю розвивати власне авіабудування через обмеження на постачання зброї.

Після французького ембарго наприкінці 1960-х років країна налагодила виробництво бойових літаків Nesher та Kfir.

Пізніше Ізраїль також працював над винищувачем-бомбардувальником Lavi, однак програму було згорнуто під тиском США. Тоді Вашингтон прагнув уникнути появи конкурента американської авіаційної техніки на міжнародному ринку.