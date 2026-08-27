Польша получит еще пять истребителей F-35

По словам Косиняка-Камиша, пять новых самолетов с польской шахматной доской направляются к 32-й базе тактической авиации. Он подчеркнул, что это усиление касается не только воздушных сил страны, но и всей системы безопасности, которую Польша выстраивает вместе с союзниками.

Вместе с новой партией общее количество F-35 в Польше вырастет до восьми самолетов. Первые три истребителя прибыли на базу в Ласку еще в мае.

Тема истребителей F-35 в последнее время активно обсуждается в разных странах. Турция до сих пор не может получить собственные F-35 - ей мешают российские С-400, избавиться от которых страна пока не может, поскольку покупателя на них не нашли.