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Ніхто не хоче купувати у Туреччини російські С-400, їх можуть утилізувати, - ЗМІ

22:17 17.08.2026 Пн
2 хв
Анкара опинилася перед складним вибором через умову для отримання американських винищувачів
aimg Марія Науменко
Ніхто не хоче купувати у Туреччини російські С-400, їх можуть утилізувати, - ЗМІ Фото: зенітна ракетна система С-400 (росЗМІ)
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Туреччина досі не може отримати американські F-35 через російські С-400, а переговори про їхній продаж іншій країні поки не дали результату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Semafor.

Плани президента США Дональда Трампа щодо продажу Туреччині винищувачів F-35 залишаються заблокованими вже понад місяць після їхнього оголошення. Однією з головних перешкод є російська система ППО С-400, якої Анкара має позбутися.

Йдеться про вимогу американського законодавства. Туреччина не може отримати доступ до F-35, доки зберігає російські комплекси. При цьому Анкара вже оплатила шість винищувачів, однак вони залишаються у США після виключення Туреччини з програми у 2019 році.

Що Туреччина може зробити із С-400

Одним із варіантів є продаж систем іншій країні. За даними Semafor, Туреччина минулого місяця почала переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами, однак вони, схоже, не просунулися.

Американські законодавці при цьому наполягають, що для розблокування угоди Туреччина має повністю позбутися С-400.

"Я не думаю, що їм слід мати F-35, якщо вони не стануть справжніми партнерами... тож якщо у них є С-400, вони не можуть мати F-35", - заявив Semafor сенатор Рік Скотт.

Голова комітету Сенату з міжнародних відносин Джим Ріш, який тривалий час виступає проти угоди, також заявив, що процес фактично зупинився.

"На даний момент вони не вивели С-400, тож процес зупинився", - сказав він.

Водночас один з американських чиновників зазначив, що продаж С-400 Об'єднаним Арабським Еміратам все ще залишається можливим. Однак остаточного рішення щодо цього питання, за його словами, немає.

Окремою перешкодою може стати Росія. Якщо Туреччина вирішить передати С-400 іншій країні, Москва має схвалити таку передачу. Це потенційно дає Кремлю можливість впливати на рішення Анкари.

Якщо продати комплекси не вдасться, розглядається ще один варіант - виведення їх з ладу або знищення.

"Є кілька варіантів вирішення цієї проблеми, і я думаю, що турки хочуть її вирішити", - сказав американський чиновник Semafor.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що Туреччина поки не виконала всіх умов для придбання винищувачів F-35.

У Держдепартаменті наголосили, що Анкара має вирішити питання з російськими С-400 та надати необхідні гарантії.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Об'єднані Арабські Емірати Туреччина
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