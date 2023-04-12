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Польща отримає 116 танків Abrams до кінця року

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Середа 12 квітня 2023 23:34
Польща отримає 116 танків Abrams до кінця року Фото: до кінця року Польща отримає 116 танків Abrams (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

До кінця року Польща отримає 116 танків Abrams M1A1, а в 2026 році - 250 більш нових моделей М1А2.

Про це заявив інспектор Сухопутних військ в Генеральному командуванні видів збройних сил Польщі Мацей Яблонський, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, перші 14 танків потраплять на озброєння 1-ї варшавської бронетанкової бригади ЗС Польщі до кінця першого півріччя. Ще 42 танки доставлять в ту ж бригаду наприкінці серпня чи на початку вересня. Третя партія у розмірі 80 танків потрапить в Польщу в грудні, після чого вони стануть на озброєння 19-ї механізованої бригади в Журавиці неподалік Перемишля.

В 2025 році в країну доставлять два батальйони Abrams M1A2, а ще два - в 2026, загальна їх кількість становитиме 250 одиниць. Ними озброять 18-ту механізовану дивізію, дислоковану у східній Польщі, зокрема біля кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, що в Польщі можуть створити центр обслуговування американських танків Abrams, які належать не лише їй, але і іншим країнам Європи.

Крім цього, повідомлялось, що Польща хоче виробляти снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

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