Польща отримає 116 танків Abrams до кінця року

До кінця року Польща отримає 116 танків Abrams M1A1, а в 2026 році - 250 більш нових моделей М1А2.

Про це заявив інспектор Сухопутних військ в Генеральному командуванні видів збройних сил Польщі Мацей Яблонський, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За його словами, перші 14 танків потраплять на озброєння 1-ї варшавської бронетанкової бригади ЗС Польщі до кінця першого півріччя. Ще 42 танки доставлять в ту ж бригаду наприкінці серпня чи на початку вересня. Третя партія у розмірі 80 танків потрапить в Польщу в грудні, після чого вони стануть на озброєння 19-ї механізованої бригади в Журавиці неподалік Перемишля.

В 2025 році в країну доставлять два батальйони Abrams M1A2, а ще два - в 2026, загальна їх кількість становитиме 250 одиниць. Ними озброять 18-ту механізовану дивізію, дислоковану у східній Польщі, зокрема біля кордону з Білоруссю.