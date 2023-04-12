Польша получит 116 танков Abrams к концу года

К концу года Польша получит 116 танков Abrams M1A1, а в 2026 году – 250 более новых моделей М1А2.

По его словам, первые 14 танков попадут на вооружение 1-й варшавской бронетанковой бригады ВС Польши до конца первого полугодия. Еще 42 танка доставят в ту же бригаду в конце августа или начале сентября. Третья партия в размере 80 танков попадет в Польшу в декабре, после чего они станут на вооружение 19-й механизированной бригады в Журавице недалеко от Перемышля.

В 2025 году в страну доставят два батальона Abrams M1A2, а еще два – в 2026, общее их количество составит 250 единиц. Ими вооружат 18-ю механизированную дивизию, дислоцированную в восточной Польше, в частности у границы с Беларусью.