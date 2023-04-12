Польща може стати центром обслуговування Abrams для інших країн Європи, - міністр оборони

Ілюстративне фото: Польща може стати центром обслуговування Abrams для інших країн Європи (twitter.com/MON_GOV_PL)

Польща може стати центром обслуговування американських танків Abrams, які належать не лише їй, але і іншим країнам Європи.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP, про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.