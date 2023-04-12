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Польща може стати центром обслуговування Abrams для інших країн Європи, - міністр оборони

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Середа 12 квітня 2023 20:30
Польща може стати центром обслуговування Abrams для інших країн Європи, - міністр оборони Ілюстративне фото: Польща може стати центром обслуговування Abrams для інших країн Європи (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Іван Носальський

Польща може стати центром обслуговування американських танків Abrams, які належать не лише їй, але і іншим країнам Європи.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP, про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За словами міністра, кілька тижнів тому Варшаву відвідав заступник голови правління General Dynamics - компанії, яка займається виробництвом Abrams.

"Ми говорили про створення у Польщі сервісного центру для танків Abrams", - уточнив голова Міноборони.

Блащак розповів, що йдеться переважно про обслуговування польських танків цього типу. Але потенційно там можуть обслуговуватись танки, що належать іншим європейським країнам. Міністр нагадав, що США схвалили передачу Abrams Україні.

"Польща стає природним сервісним центром, а ймовірно, у майбутньому також і центром виробництва танків Abrams", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Польщі відкрили центр для ремонту українських танків Т-64. Надалі там можуть обслуговувати Leopard 2.

Також ми писали, що США планують до кінця року доставити обіцяні танки Abrams до України.

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