UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу Leopard 2 Україні

Фото: Польща офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу Leopard 2 Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Польща надіслала Німеччині офіційний запит щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

Блащак

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Британії Бен Уоллес закликав Німеччину дозволити постачання Leopard в Україну для інших країн.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard для можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.

Як відомо, кілька європейських країн, включно з Польщею, готові надати Україні танки німецького виробництва. Однак для цього потрібен дозвіл Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаВійськова допомогаВійна в Україні