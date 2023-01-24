Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Leopard 2 Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Напомним, ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставки Leopard в Украину для других стран.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут готовить танки Leopard для возможной передачи Украине, ведь Германия скоро объявит свое решение.

Как известно, несколько европейских стран, включая Польшу, готовы предоставить Украине танки немецкого производства. Однако для этого необходимо разрешение Германии.

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