Голова Міноборони Британії закликав Німеччину дозволити передачу Leopard Україні
Німеччині необхідно дозволити іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні, оскільки кілька держав уже погодили постачання.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.
Чиновник під час свого виступу у британському парламенті нагадав, що Польща хоче надати Україні кілька "Леопардів", як і Фінляндія.
"В даний час все це залежить від рішень уряду Німеччини - не тільки від того, чи німці будуть постачати свої власні Leopard, але і від того, чи дадуть вони дозвіл іншим. Я закликав би моїх німецьких колег зробити це", - підкреслив Воллес.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявляв, що його країна готова надати Україні танки Leopard, але вона чекає на дозвіл Німеччини.
Також ми писали, що, за словами прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, його країна очікує на швидку згоду щодо поставок танків Leopard в Україну з боку Німеччини.
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