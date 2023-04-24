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Польща очікує цього тижня рішення Єврокомісії щодо імпорту українських продуктів

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща розраховує, що цього тижня разом з Єврокомісією буде знайдено рішення щодо заборони імпорту українського продовольства на ринок п'яти країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час пресконференції у Варшаві, передає "Укрінформ".

Моравецький зазначив, що під час переговорів між представниками Єврокомісії та п’яти країн ЄС (Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, - ред.), які вимагають обмежень для українських товарів на своїх ринках, "вдалося пробити стіну нерозуміння Єврокомісії щодо ситуації у країнах, які межують з Україною".

На його думку, зараз сторони "на крок ближче" до спільного рішення в цьому питанні відповідно до законодавства ЄС.

"Я думаю, що цей тиждень буде дуже важливим з точки зору узгодження рішення з Єврокомісією. Вчора були довгі й важкі переговори, вони ще не завершилися”, - сказав прем'єр.

Моравецький також наголосив, що у зв’язку із ситуацією, що склалася, Польща "змушена була заблокувати кордон і пропускати лише транзит".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа Європейській комісії, де закликають розширити перелік продуктів з України, ввезення яких на територію цих країн має бути заборонено.

Зазначимо, 23 квітня Єврокомісія продовжила переговори з п’ятьма країнами у справі імпорту зерна з України. Наразі рішення ще не ухвалили.

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