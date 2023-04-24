Польща очікує цього тижня рішення Єврокомісії щодо імпорту українських продуктів

Моравецький зазначив, що під час переговорів між представниками Єврокомісії та п’яти країн ЄС (Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, - ред.), які вимагають обмежень для українських товарів на своїх ринках, "вдалося пробити стіну нерозуміння Єврокомісії щодо ситуації у країнах, які межують з Україною".

На його думку, зараз сторони "на крок ближче" до спільного рішення в цьому питанні відповідно до законодавства ЄС.

"Я думаю, що цей тиждень буде дуже важливим з точки зору узгодження рішення з Єврокомісією. Вчора були довгі й важкі переговори, вони ще не завершилися”, - сказав прем'єр.

Моравецький також наголосив, що у зв’язку із ситуацією, що склалася, Польща "змушена була заблокувати кордон і пропускати лише транзит".