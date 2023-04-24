Польша ожидает на этой неделе решения Еврокомиссии по импорту украинских продуктов

Моравецкий отметил, что в ходе переговоров между представителями Еврокомиссии и пяти стран ЕС (Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, - ред.), требующих ограничений для украинских товаров на своих рынках, "удалось пробить стену непонимания Еврокомиссии по ситуации в странах, граничащих с Украиной".

По его мнению, сейчас стороны "на шаг ближе" к общему решению по этому вопросу в соответствии с законодательством ЕС.

"Я думаю, что эта неделя будет очень важной с точки зрения согласования решения с Еврокомиссией. Вчера были долгие и трудные переговоры, они еще не завершились", - сказал премьер.

Моравецкий также подчеркнул, что в связи с сложившейся ситуацией Польша "вынуждена была заблокировать границу и пропускать только транзит".