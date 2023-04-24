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Польша ожидает на этой неделе решения Еврокомиссии по импорту украинских продуктов

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша рассчитывает, что на этой неделе вместе с Еврокомиссией будут найдены решения о запрете импорта украинского продовольствия на рынок пяти стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время пресс-конференции в Варшаве, передает "Укринформ".

Моравецкий отметил, что в ходе переговоров между представителями Еврокомиссии и пяти стран ЕС (Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, - ред.), требующих ограничений для украинских товаров на своих рынках, "удалось пробить стену непонимания Еврокомиссии по ситуации в странах, граничащих с Украиной".

По его мнению, сейчас стороны "на шаг ближе" к общему решению по этому вопросу в соответствии с законодательством ЕС.

"Я думаю, что эта неделя будет очень важной с точки зрения согласования решения с Еврокомиссией. Вчера были долгие и трудные переговоры, они еще не завершились", - сказал премьер.

Моравецкий также подчеркнул, что в связи с сложившейся ситуацией Польша "вынуждена была заблокировать границу и пропускать только транзит".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии написали письмо Европейской комиссии, где призывают расширить перечень продуктов из Украины, ввоз которых на территорию этих стран должен быть запрещен.

Отметим, 23 апреля Еврокомиссия продолжила переговоры с пятью странами по импорту зерна из Украины. Решение пока еще не приняли.

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