У ЄС захотіли створити Європейську раду безпеки з Україною: що про це кажуть в МЗС
Європейський союз пропонує створити нову раду безпеки. Україна готова брати участь.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу про енергетичне перемир'я у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.
Україна посилить безпеку Європи
Тихий прокоментував заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про створення Європейської ради безпеки у ширшому ключі.
"Ми помітили, яку високу увагу приділила президентка Єврокомісії Україні і питанням захисту від російської агресії, питанням підтримки нашої держави. І ми вдячні їй за те, що Україна явно перебувала в фокусі, в центрі, в особливому пріоритеті цієї промови", - зазначив він.
За словами речника МЗС, це правильно, бо більшого виклику для безпеки Європи на сьогоднішній день немає, ніж російська агресія проти України.
"Чули низку інших сигналів, в тому числі різні ідеї форматів, як посилити безпеку Європи. Ми багато разів заявляли, що ми готові заходити в тіснішу співпрацю з ЄС, з окремими державами-членами для посилення безпеки континенту", - каже він.
Як вважає Тихий, всі ідеї мають право на життя.
"Ми активно їх обговорювали уже, обговорюємо зараз і готові брати участь в посиленні безпеки Європи", - резюмував речник.
Пропозиція ЄС
Раніше стало відомо, що ЄС запропонує створити Європейську раду безпеки за участі:
- Британії,
- Канади,
- Норвегії,
- України,
- інших держав.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у щорічній промові перед Європарламентом "Про становище Євросоюзу" 16 вересня.
Вона підкреслила, що це питання "ще більш нагальне зараз, враховуючи характер і масштаб ризиків".
"Ось чому ми викладемо наші ідеї, щоб зробити Європейську раду безпеки реальністю", - каже фон дер Ляєн.
Також РБК-Україна писало, що Євросоюз хоче запропонувати Канаді статус першого в історії асоційованого члена блоку. Фон дер Ляєн підкреслила, що Європа та Канада поділяють спільні цінності.
Крім того, ЄС налаштований суттєво зміцнити ППО України. Одне з головних рішень передбачає створення спільної системи ППО на базі проєкту Freyja. Фон дер Ляєн заявила про спільне бажання Брюсселя та Києва створити доступну модульну систему протиракетної оборони.