Польша возмущена планами Еврокомиссии отдать миллиарды на оборону Украине

Польша оказалась среди стран ЕС, удивленных заявлением главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен о намерении направить неиспользованные средства оборонной программы SAFE на общие проекты из Украины. Варшава сама рассчитывала получить эти деньги для собственных оборонных программ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Еще летом польские власти заявляли, что планируют подать заявку на второй этап программы SAFE и получить ту часть средств, которую другие страны не успели использовать, чтобы профинансировать собственные оборонные разработки. Варшава уже готовила конкретные проекты для представления.

Теперь эти планы находятся под угрозой: по словам фон дер Ляен, остаточные средства SAFE планируют отдать не странам ЕС, а на совместные программы с украинской оборонной промышленностью.

Дипломатический источник в Брюсселе пожаловался журналистке польского радио RMF FM, что никаких предварительных консультаций с государствами-членами по этому решению не было.

"Такого разговора с Еврокомиссией не было. Сейчас именно мы, государства-члены, погашаем средства этого займа, а не Еврокомиссия", - возмущенно заявил собеседник.

Суть претензии проста: SAFE - это не подарок, а займ, который страны ЕС берут на себя и потом сами выплачивают. Поэтому логично, считают в некоторых столицах, именно государства, а не Брюссель, должны решать, куда пойдут неиспользованные средства.

По словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, точная сумма еще уточняется, ориентировочно речь идет о 10-20 миллиардах евро. Планируется направить их на совместные оборонные разработки Украины и ЕС, в частности, на систему противоракетной обороны FREYA.

Сколько денег реально останется неиспользованными, пока неизвестно. У стран ЕС есть время до конца октября отчитаться о своих проектах - только тогда станет понятно, какой объем средств освободится.

Ранее неофициально упоминалась цифра около 10 млрд евро. Италия, например, получила почти 15 миллиардов, но до сих пор не подписала соглашение на всю сумму - там взвешивают, как заем повлияет на бюджетный дефицит. Похожая ситуация с Венгрией, которой выделили около 16 миллиардов.

"Пока это делить шкуру неубитого медведя", - прокомментировали ситуацию источники в Брюсселе.