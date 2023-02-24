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Польща незабаром передасть Україні 60 танків PT-91, - прем'єр

Фото: Польща найближчим часом надасть Україні 60 танків PT-91 (facebook com 2BrygadaZmechanizowana)
Автор: Наталія Юрченко

Польща передасть Україні, крім танків Leopard, польські PT-91 Twardy. Українські військові отримають 60 одиниць цієї техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським.

За словами прем'єра, танки будуть доставлені в Україну "протягом декількох днів".

Зазначимо, PT-91 Twardy - це основний бойовий танк Польщі, який є модернізованою версією радянського Т-72М.

Більш детально про польські танки та їх переваги - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, Польща сьогодні оголосила, що перші танки Leopard вже прибули до України.

Пізніше цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва зазначив, що Україна отримала перші чотири танки Leopard 2 A4.

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