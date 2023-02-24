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Польша в скором времени передаст Украине 60 танков PT-91, - премьер

Фото: Польша в ближайшее время предоставит Украине 60 танков PT-91 (facebook com 2BrygadaZmechanizowana)
Автор: Наталья Юрченко

Польша передаст Украине, кроме танков Leopard, польские PT-91 Twardy. Украинские военные получат 60 единиц этой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

По словам премьера, танки будут доставлены в Украину "в течение нескольких дней".

Отметим, PT-91 Twardy - это основной боевой танк Польши, который является модернизированной версией советского Т-72М.

Более подробно о польских танках и их преимуществах - в материале РБК-Украина.

Напомним, Польша сегодня объявила, что первые танки Leopard уже прибыли в Украину.

Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев отметил, что Украина получила первые четыре танка Leopard 2 A4.

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