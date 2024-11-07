Польща найближчими днями встановить перші укріплення на кордоні з РФ та Білоруссю

За його словами, перші фортифікації у рамках проекту "Східний щит" встановлять на східному кордоні Польщі до дня незалежності країни, 11 листопада. Косіняк-Камиш уточнює, що це будуть фортифікаційні споруди, що перешкоджають руху ворожих військ - залізобетонні їжаки, підготовка місцевості.

Міністр також зазначив, що Польща прискорює процес трансформації армії, на східному кордоні посилять боротьбу з безпілотниками.

"Створюються безпілотні війська. У Генштабі вже готові створити командування безпілотних військ, увесь компонент", - сказав Косіняк-Камиш.

Він наголосив на необхідності озброїти війська не лише повітряними дронами, але й наземними безпілотниками та підводними дронами.