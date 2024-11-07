UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Польща найближчими днями встановить перші укріплення на кордоні з РФ та Білоруссю

Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща встановить перші укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю найближчими днями. Це будуть фортифікаційні споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в ефірі радіо ZET.

За його словами, перші фортифікації у рамках проекту "Східний щит" встановлять на східному кордоні Польщі до дня незалежності країни, 11 листопада. Косіняк-Камиш уточнює, що це будуть фортифікаційні споруди, що перешкоджають руху ворожих військ - залізобетонні їжаки, підготовка місцевості.

Міністр також зазначив, що Польща прискорює процес трансформації армії, на східному кордоні посилять боротьбу з безпілотниками.

"Створюються безпілотні війська. У Генштабі вже готові створити командування безпілотних військ, увесь компонент", - сказав Косіняк-Камиш.

Він наголосив на необхідності озброїти війська не лише повітряними дронами, але й наземними безпілотниками та підводними дронами.

 

Польща укріплює кордон

Нагадаємо, раніше Польща та країни Балтії запропонували Європейському Союзу побудувати на кордоні з Росією і Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони.

Польща започаткувала проект "Східний щит", в рамках якого укріпить кордон з Росією та Білоруссю. Польський уряд виділи на нього 10 млрд злотих.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначав, що "Східний щит" спрямований для стримування потенційного агресора. Днями Туск заявив, що Польща вже розпочала будувати лінії укріплень на кордоні з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаКордон з РФКордон з Білоруссю