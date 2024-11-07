Польша в ближайшие дни установит первые укрепления на границе с РФ и Беларусью

По его словам, первые фортификации в рамках проекта "Восточный щит" будут установлены на восточной границе Польши до дня независимости страны, 11 ноября. Косыняк-Камиш уточняет, что это будут фортификационные сооружения, препятствующие движению вражеских войск - железобетонные ежи, подготовка местности.

Министр также отметил, что Польша ускоряет процесс трансформации армии, на восточной границе усилят борьбу с беспилотниками.

"Создаются беспилотные войска. В Генштабе уже готовы создать командование беспилотных войск, весь компонент", - сказал Косиняк-Камыш.

Он заявил о необходимости вооружить войска не только воздушными дронами, но и наземными беспилотниками и подводными дронами.