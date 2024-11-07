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Польща найближчими днями встановить перші укріплення на кордоні з РФ та Білоруссю

Варшава, Четвер 07 листопада 2024 15:52
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Польща найближчими днями встановить перші укріплення на кордоні з РФ та Білоруссю Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща встановить перші укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю найближчими днями. Це будуть фортифікаційні споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в ефірі радіо ZET.

За його словами, перші фортифікації у рамках проекту "Східний щит" встановлять на східному кордоні Польщі до дня незалежності країни, 11 листопада. Косіняк-Камиш уточнює, що це будуть фортифікаційні споруди, що перешкоджають руху ворожих військ - залізобетонні їжаки, підготовка місцевості.

Міністр також зазначив, що Польща прискорює процес трансформації армії, на східному кордоні посилять боротьбу з безпілотниками.

"Створюються безпілотні війська. У Генштабі вже готові створити командування безпілотних військ, увесь компонент", - сказав Косіняк-Камиш.

Він наголосив на необхідності озброїти війська не лише повітряними дронами, але й наземними безпілотниками та підводними дронами.

Польща укріплює кордон

Нагадаємо, раніше Польща та країни Балтії запропонували Європейському Союзу побудувати на кордоні з Росією і Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони.

Польща започаткувала проект "Східний щит", в рамках якого укріпить кордон з Росією та Білоруссю. Польський уряд виділи на нього 10 млрд злотих.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначав, що "Східний щит" спрямований для стримування потенційного агресора. Днями Туск заявив, що Польща вже розпочала будувати лінії укріплень на кордоні з Росією.

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