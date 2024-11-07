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Польша в ближайшие дни установит первые укрепления на границе с РФ и Беларусью

Варшава, Четверг 07 ноября 2024 15:52
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Польша в ближайшие дни установит первые укрепления на границе с РФ и Беларусью Фото: министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша установит первые укрепления на границе с Россией и Беларусью в ближайшие дни. Это будут фортификационные сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в эфире радио ZET.

По его словам, первые фортификации в рамках проекта "Восточный щит" будут установлены на восточной границе Польши до дня независимости страны, 11 ноября. Косыняк-Камиш уточняет, что это будут фортификационные сооружения, препятствующие движению вражеских войск - железобетонные ежи, подготовка местности.

Министр также отметил, что Польша ускоряет процесс трансформации армии, на восточной границе усилят борьбу с беспилотниками.

"Создаются беспилотные войска. В Генштабе уже готовы создать командование беспилотных войск, весь компонент", - сказал Косиняк-Камыш.

Он заявил о необходимости вооружить войска не только воздушными дронами, но и наземными беспилотниками и подводными дронами.

Польша укрепляет границу

Напомним, ранее Польша и страны Балтии предложили Европейскому Союзу построить на границе с Россией и Беларусью 700-километровую линию обороны.

Польша положила начало проекту "Восточный щит", в рамках которого укрепит границу с Россией и Беларусью. Польское правительство выделило на него 10 млрд злотых.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что "Восточный щит" направлен для сдерживания потенциального агрессора. На днях Туск заявил, что Польша уже приступила к строительству линии укреплений на границе с Россией.

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