Польща направила до регіонів таблетки йоду на тлі загострення ситуації навколо ЗАЕС
У Польщі між відділами рятувальної служби країни було розподілено таблетки йодиду калію на тлі бойових дій навколо Запорізької АЕС.
Як передає РБК-Україна, про це сказано у повідомленні Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.
"У рамках проведення антикризових заходів та цивільного захисту, у зв'язку з інформацією у ЗМІ про бойові дії в районі Запорізької АЕС, минулого тижня до районних відділень державної рятувальної служби було передано таблетки з йодидом калію", - сказано в повідомленні.
При цьому відомства додають, що така процедура є стандартною і вона передбачена законодавством у разі можливого виникнення радіаційної загрози.
Наголошується, що служби, які відповідають за державну безпеку, перебувають у постійній готовності, і для кожного громадянина Польщі "забезпечено відповідну кількість йодиду калію".
При цьому в МВС Польщі порадили не вживати йодид калію для профілактики і без рекомендації лікарів.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на території ЗАЕС перебувають 500 російських бойовиків.
Також ми писали, що 29 серпня медустановам у Молдові почали роздавати таблетки йодиду калію на випадок аварії на Запорізькій АЕС .
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