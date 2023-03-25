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Польща наполягатиме на закупівлі боєприпасів Україні за межами ЄС, - Моравецький

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Субота 25 березня 2023 14:39
Польща наполягатиме на закупівлі боєприпасів Україні за межами ЄС, - Моравецький Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Польща переконуватиме партнерів у тому, аби ЄС почав закуповувати боєприпаси Україні за межами союзу. Водночас є й ті, хто проти такої ініціативи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в інтерв’ю RMF FM.

"У Брюсселі це такий собі секрет Полішинеля, що в Європі немає боєприпасів. З іншого боку, у світі є кілька регіонів, зокрема Південна Корея та Ізраїль, де таких боєприпасів набагато більше. Тому я розраховую на те, що наші спільні дискусії з Єврокомісією, кількома ключовими країнами, Німеччиною та Францією, призведуть до швидкого отримання боєприпасів, тому що Україна потребує їх тут і зараз" - заявив Моравецький.

Франція, зі свого боку, виступає проти ідеї щодо закупівлі амуніції за межами ЄС й наполягає на тому, аби контракти йшли європейським фірмам.

За словами прем'єр-міністра Польщі, Варшава переконуватиме партнерів у тому, що боєприпаси потрібні якнайшвидше. Через їх дефіцит в ЄС, важливо почати закуповувати амуніцію за межами союзу, так само як Польща зараз купує суперсучасну зброю К2, К9 і Abrams з-за кордону.

Водночас Моравецький наголосив на важливості отримання згоди від Південної Кореї, яка, наприклад, підписала великі угоди про постачання сотень танків, літаків та іншого озброєння члену НАТО Польщі з початку війни. Президент Юн Сок Йоль заявив, що закони його країни забороняють надавати зброю країнам, які перебувають у конфлікті.

"З цього треба починати. Ми можемо це зробити тільки в тому випадку, якщо той, хто нам продає, дасть дозвіл на експорт, дасть дозвіл на передачу цих боєприпасів. Ми, звичайно, надійний партнер, тому будемо робити це тільки за згодою" - наголосив Моравецький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Моравецький нещодавно дорікнув Німеччині в недостатній "щедрості" щодо України.

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