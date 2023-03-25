Польша будет настаивать на закупке боеприпасов Украины за пределами ЕС, - Моравецкий

Польша будет убеждать партнеров, чтобы ЕС начал закупать боеприпасы Украине за пределами союза. В то же время, есть и те, кто против такой инициативы.

"В Брюсселе это такой себе секрет Полишинеля, что в Европе нет боеприпасов. С другой стороны, в мире есть несколько регионов, в частности Южная Корея и Израиль, где таких боеприпасов гораздо больше. Поэтому я рассчитываю на то, что наши совместные дискуссии с Еврокомиссией, несколькими ключевыми странами, Германией и Францией, приведут к быстрому получению боеприпасов, потому что Украина нуждается в них здесь и сейчас", - заявил Моравецкий.

Франция, со своей стороны, выступает против идеи по закупке амуниции за пределами ЕС и настаивает на том, чтобы контракты шли европейским фирмам.

По словам премьер-министра Польши, Варшава будет убеждать партнеров в том, что боеприпасы нужны как можно быстрее. Из-за их дефицита в ЕС, важно начать закупать амуницию за пределами союза, так же как Польша сейчас покупает суперсовременное оружие К2, К9 и Abrams за рубежом.

В то же время Моравецкий отметил важность получения согласия от Южной Кореи, которая, например, подписала крупные соглашения о поставках сотен танков, самолетов и другого вооружения члену НАТО Польше с начала войны. Президент Юн Сок Йоль заявил, что законы его страны запрещают предоставлять оружие странам, находящимся в конфликте.

"С этого надо начинать. Мы можем это сделать только в том случае, если тот, кто нам продает, даст разрешение на экспорт, даст разрешение на передачу этих боеприпасов. Мы, конечно, надежный партнер, поэтому будем делать это только по согласию", - подчеркнул Моравецкий.