Польща може відправити миротворців до України лише під егідою НАТО, - спікер Сейму

Польща може відправити в Україну миротворців. Щоправда, це може відбутися тільки під егідою НАТО.
Про це заявив спікер Сейма Шимон Головня, пише РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.
"На мій погляд, Польща має в першу чергу захищати свої інтереси в цьому плані. І ми повинні запитувати, звичайно, ми завжди запитуємо, що добре для України, але спочатку ми завжди повинні запитувати, що добре для Польщі. З польської точки зору, і ми про це неодноразово говорили, наша участь у різних видах військових дій в Україні може відбуватися лише під егідою НАТО та в структурах НАТО", - сказав спікер Сейму.
За його словами, якщо розглядати будь-яку участь Польщі на цьому етапі "немає іншої формули, крім НАТО, щоб це відбулося".
"Нам просто потрібна гарантія безпеки в таких ситуаціях. Якщо це справді механізм, який буде корисний Україні, який стабілізуватиме Україну, який відкриватиме нові перспективи для України, він має бути міцно вкорінений на мові, яку розуміє Росія", - запевнив він.
Головня підкреслив, що Росія розуміє одну мову - мову сили.
"І саме тут має стояти весь Альянс. Росія сьогодні, і це ще один фактор, який сьогодні фігурує в усіх цих переговорах, перебуває в іншій ситуації, ніж це було тиждень тому. Я маю на увазі ситуацію в Сирії", - додав політик.
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Останніми тижнями питання можливості введення миротворців в Україну стало обговорюватися з новою силою. Буквально минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув можливість направлення німецьких миротворців в Україну.
Додамо, як раніше писало РБК-Україна, в мирному плані Дональда Трампа по Україні, коли він в якомусь вигляді нарешті з'явиться, ідея з введенням миротворців буде присутня. При цьому, в ньому йтиметься про миротворців саме з Європи.
Щодо Альянсу, то, як вважають політолог Володимир Фесенко та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, НАТО може відправити війська в Україну тільки під виглядом миротворців. В іншому разі має спрацювати ст. 5 про колективну оборону.
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