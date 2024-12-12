UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Польща може відправити миротворців до України лише під егідою НАТО, - спікер Сейму

Фото: спікер Сейму Шимон Головня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Польща може відправити в Україну миротворців. Щоправда, це може відбутися тільки під егідою НАТО.

Про це заявив спікер Сейма Шимон Головня, пише РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"На мій погляд, Польща має в першу чергу захищати свої інтереси в цьому плані. І ми повинні запитувати, звичайно, ми завжди запитуємо, що добре для України, але спочатку ми завжди повинні запитувати, що добре для Польщі. З польської точки зору, і ми про це неодноразово говорили, наша участь у різних видах військових дій в Україні може відбуватися лише під егідою НАТО та в структурах НАТО", - сказав спікер Сейму.

За його словами, якщо розглядати будь-яку участь Польщі на цьому етапі "немає іншої формули, крім НАТО, щоб це відбулося".

"Нам просто потрібна гарантія безпеки в таких ситуаціях. Якщо це справді механізм, який буде корисний Україні, який стабілізуватиме Україну, який відкриватиме нові перспективи для України, він має бути міцно вкорінений на мові, яку розуміє Росія", - запевнив він.

Головня підкреслив, що Росія розуміє одну мову - мову сили.

"І саме тут має стояти весь Альянс. Росія сьогодні, і це ще один фактор, який сьогодні фігурує в усіх цих переговорах, перебуває в іншій ситуації, ніж це було тиждень тому. Я маю на увазі ситуацію в Сирії", - додав політик.

Новина доповнюється...

 

Миротворці в Україні

Останніми тижнями питання можливості введення миротворців в Україну стало обговорюватися з новою силою. Буквально минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув можливість направлення німецьких миротворців в Україну.

Додамо, як раніше писало РБК-Україна, в мирному плані Дональда Трампа по Україні, коли він в якомусь вигляді нарешті з'явиться, ідея з введенням миротворців буде присутня. При цьому, в ньому йтиметься про миротворців саме з Європи.

Щодо Альянсу, то, як вважають політолог Володимир Фесенко та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, НАТО може відправити війська в Україну тільки під виглядом миротворців. В іншому разі має спрацювати ст. 5 про колективну оборону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаСейм ПольшиВійна в Україні