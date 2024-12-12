Польша может отправить миротворцев в Украину только под эгидой НАТО, - спикер Сейма

Польша может отправить в Украину миротворцев. Правда, єто может произойти только под эгидой НАТО.
Об этом заявил спикер Сейма Шимон Головня, пишет РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
"На мой взгляд, Польша должна в первую очередь защищать свои интересы в этом плане. И мы должны спрашивать, конечно, мы всегда спрашиваем, что хорошо для Украины, но сначала мы всегда должны спрашивать, что хорошо для Польши. С польской точки зрения, и мы об этом неоднократно говорили, наше участие в различных видах военных действий в Украине может происходить только под эгидой НАТО и в структурах НАТО", - сказал спикер Сейма.
По его словам, если рассматривать любое участие Польши на этом этапе "нет другой формулы, кроме НАТО, чтобы это произошло".
"Нам просто нужна гарантия безопасности в таких ситуациях. Если это действительно механизм, который будет полезен Украине, который будет стабилизировать Украину, который будет открывать новые перспективы для Украины, он должен быть прочно укоренен на языке, который понимает Россия", - заверил он.
Головня подчеркнул, что Россия понимает один язык - язык силы.
"И именно здесь должен стоять весь Альянс. Россия сегодня, и это еще один фактор, который сегодня фигурирует во всех этих переговорах, находится в другой ситуации, чем это было неделю назад. Я имею в виду ситуацию в Сирии", - добавил политик.
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В последние недели вопрос возможности введения миротворцев в Украину стал обсуждаться с новой силой. Буквально на прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность направления немецких миротворцев в Украину.
Добавим, как ранее писало РБК-Украина, в мирном плане Дональда Трампа по Украине, когда он в каком-то виде наконец-то появится, идея с введением миротворцев будет присутствовать. При этом, в нем речь будет идти о миротворцах именно из Европы.
Что касается Альянса, то, как считают политолог Владимир Фесенко и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, НАТО может отправить войска в Украину только под видом миротворцев. В противном случае должна сработать ст. 5 о коллективной обороне.
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