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Шольц знову висловився про німецьких миротворців в Україні

Україна, Субота 07 грудня 2024 15:08
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Шольц знову висловився про німецьких миротворців в Україні Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Канцлер Німечини Олаф Шольц відкинув можливість направлення німецьких миротворців в Україну. Принаймні поки в країні йде війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За його словами, поки вирує війна, в Україні не буде ні солдатів з Німеччини, ні німецьких сухопутних військ.

"На період після цього (війни, - ред) мова має йти про гарантії безпеки, які ще обговорюються, щоб Україна була впевнена, що Росія не нападе на неї втретє як у 2014 і 2022 роках", - сказав він.

При цьому, як зазначив Шольц, якими можуть бути ці гарантії, буде обговорено з Україною.

Відправка німецьких миротворців в Україну

Розмови про відправку німецьких миротворців в Україну виникають не вперше. Буквально 5 грудня міністр оборони Борис Пісторіус не виключав відправку миротворців в Україну. Він зазначав, що наразі програються всі можливі сценарії, зокрема й цей.

Нагадаємо, на Заході вперше заговорили про ідею направити війська в Україну на найвищому рівні в лютому. Тоді президент Франції Еммануель Макрон озвучив її на неформальному саміті в Парижі, заявивши, що "нічого виключати не слід".

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Миротворець Війна в Україні Олаф Шольц
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