Шольц знову висловився про німецьких миротворців в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За його словами, поки вирує війна, в Україні не буде ні солдатів з Німеччини, ні німецьких сухопутних військ.

"На період після цього (війни, - ред) мова має йти про гарантії безпеки, які ще обговорюються, щоб Україна була впевнена, що Росія не нападе на неї втретє як у 2014 і 2022 роках", - сказав він.

При цьому, як зазначив Шольц, якими можуть бути ці гарантії, буде обговорено з Україною.