Польща пригрозила не платити Маску за Starlink, вона фінансує тисячі терміналів в Україні

Польща погрожувала переглянути щорічні витрати на Starlink після того, як компанія змінила правила роумінгу для польських користувачів. Варшава вимагає від SpaceX пояснити причини нових обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico .

Що обурило Польщу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава може переглянути оплату послуг Starlink, на які витрачає щорічно близько 50 млн доларів.

"Гей, @elonmusk, друже, припини дискримінувати польських користувачів Starlink, інакше ми можемо переглянути питання про те, чи платити тобі 50 мільйонів доларів на рік за твої послуги", - написав Сікорський у X.

Причиною заяви стало виключення Польщі із загальної європейської зони роумінгу Starlink. Вона охоплює понад 30 країн, включаючи Німеччину, Чехію, Словаччину та Литву.

Користувачі цих держав можуть переміщати термінали між країнами без додаткових обмежень.

Нові правила вже діють

Згідно з оновленими правилами Starlink, Польща не входить до цього європейського регіону, а зареєстровані в країні облікові записи призначені для використання лише за місцем проживання.

Нові умови поширюються на клієнтів, зареєстрованих з 14 липня, а для чинних польських користувачів почнуть діяти з 17 серпня.

Міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський також вимагає від SpaceX пояснити правові підстави змін.

"Польща – це не ринок другого рівня. Польські клієнти – це не клієнти другого рівня", – заявив він.

Зазначимо, що Польща з початку повномасштабної війни передала Україні понад 29 000 терміналів Starlink та продовжує фінансувати їхню роботу. За даними Мінцифри, супутниковий зв'язок допомагає зберігати доступ до інтернету лікарням, навчальним закладам, об'єктам критичної інфраструктури та регіонам поблизу лінії фронту, зокрема під час відключення електроенергії.

Тому рішення Польщі щодо Starlink можуть безпосередньо позначитися на Україні не дуже сприятливо.