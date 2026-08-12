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Польща пригрозила не платити Маску за Starlink, вона фінансує тисячі терміналів в Україні

21:49 12.08.2026 Ср
2 хв
У Варшаві заговорили про перегляд багатомільйонних витрат
aimg Анастасія Никончук
Польща пригрозила не платити Маску за Starlink, вона фінансує тисячі терміналів в Україні Фото: Starlink (GettyImages)
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Польща погрожувала переглянути щорічні витрати на Starlink після того, як компанія змінила правила роумінгу для польських користувачів. Варшава вимагає від SpaceX пояснити причини нових обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.

Що обурило Польщу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава може переглянути оплату послуг Starlink, на які витрачає щорічно близько 50 млн доларів.

"Гей, @elonmusk, друже, припини дискримінувати польських користувачів Starlink, інакше ми можемо переглянути питання про те, чи платити тобі 50 мільйонів доларів на рік за твої послуги", - написав Сікорський у X.

Причиною заяви стало виключення Польщі із загальної європейської зони роумінгу Starlink. Вона охоплює понад 30 країн, включаючи Німеччину, Чехію, Словаччину та Литву.

Користувачі цих держав можуть переміщати термінали між країнами без додаткових обмежень.

Нові правила вже діють

Згідно з оновленими правилами Starlink, Польща не входить до цього європейського регіону, а зареєстровані в країні облікові записи призначені для використання лише за місцем проживання.

Нові умови поширюються на клієнтів, зареєстрованих з 14 липня, а для чинних польських користувачів почнуть діяти з 17 серпня.

Міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський також вимагає від SpaceX пояснити правові підстави змін.

"Польща – це не ринок другого рівня. Польські клієнти – це не клієнти другого рівня", – заявив він.

Зазначимо, що Польща з початку повномасштабної війни передала Україні понад 29 000 терміналів Starlink та продовжує фінансувати їхню роботу. За даними Мінцифри, супутниковий зв'язок допомагає зберігати доступ до інтернету лікарням, навчальним закладам, об'єктам критичної інфраструктури та регіонам поблизу лінії фронту, зокрема під час відключення електроенергії.

Тому рішення Польщі щодо Starlink можуть безпосередньо позначитися на Україні не дуже сприятливо.

Нагадуємо, що у Польщі розгорівся конфлікт навколо нових правил Starlink, які з 17 серпня змінять умови використання сервісу для польських клієнтів за межами країни. Варшава вважає, що нові обмеження ставлять польських користувачів у менш вигідне становище порівняно з клієнтами з інших європейських держав.

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Польща Starlink Війна в Україні
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