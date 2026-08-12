"Країна другого сорту": у Польщі обурилися через нові правила Starlink

У Польщі спалахнув скандал через нові правила Starlink, які запрацюють уже 17 серпня і, за оцінками влади, ставлять поляків у нерівне становище серед інших європейців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

Які зміни чекають на польських користувачів Starlink

З 17 серпня до поляків, які користуються Starlink Roam, ставитимуться гірше, ніж до клієнтів з інших європейських країн, вважає віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський.

Йдеться про одаткові формальності, вимоги щодо звітності про поїздки та перевірка документів.

Starlink - це модель віддаленого використання інтернету через супутниковий зв'язок, який можна транспортувати.

SpaceX змінила правила лише для Польщі

За словами Гавковського, компанія SpaceX не змінила своїх стандартів для багатьох інших європейських країн, але зробила це саме для Польщі. Через нові вимоги полякам доведеться підписувати додаткові документи, коли вони подорожуватимуть за межі Європи.

"На мою думку, це скандал. Польщу не можна вважати країною другого сорту, якщо ми платимо, вони торгують на нашому ринку, а SpaceX заробляє тут гроші", - каже Гавковський.

Він додав, що якщо швидкої реакції та повернення до попередніх стандартів не буде, Польща відповість на економічному ринку.

"Можливо, ми йому подобаємося, можливо, ні, але я думаю, що незалежно від того, чи ти ексцентричний мільйонер, ти маєш дотримуватися стандартів", - каже він.

Чи мститься Ілон Маск полякам

Гавковський не виключає, що Маск міг посваритися з якимось польським політиком або затаїв "якийсь інший гнів". Він згадав, що чув різкі коментарі від багатьох польських політиків, які незадоволені іншим проєктом Маска - Portal X, що аналізує політиків, президента та інших публічних діячів за допомогою мовних моделей.

"Можливо, йому щось інше спало на думку", - каже віцепрем'єр.

Він також не виключає, що зміна правил могла статися через звичайну помилку, але розраховує на швидку реакцію SpaceX.

"Це скандал. Ми називаємо це так, як є", - наголошує Гавковський.

Міністр наголосив, що великі технологічні компанії не мають права застосовувати свою політику до держав чи громадян, якщо ці держави не вживуть заходів у відповідь. За його словами, Польща може, зокрема, заблокувати Portal X.

Гавковський підтвердив, що листа до SpaceX вже надіслано.

"Ми вимагаємо термінового відновлення однакових правил для всіх польських користувачів. Ми показали, де є проблеми, ми вказали, що немає правових підстав для запровадження таких правил. Почекаємо день-два і подивимося, що буде", - каже він.