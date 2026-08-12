Польша может лишить Украину Starlink из-за конфликта с Маском
Польша пригрозила пересмотреть ежегодные расходы на Starlink после того, как компания изменила правила роуминга для польских пользователей. Варшава потребовала от SpaceX объяснить причины новых ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.
Что возмутило Польшу
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может пересмотреть оплату услуг Starlink, на которые ежегодно тратит около 50 млн долларов.
"Гей, @elonmusk, друг, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, иначе мы можем пересмотреть вопрос о том, платить ли тебе 50 миллионов долларов в год за твои услуги", – написал Сикорский в X.
Причиной заявления стало исключение Польши из общей европейской зоны роуминга Starlink. Она охватывает более 30 стран, включая Германию, Чехию, Словакию и Литву.
Пользователи из этих государств могут перемещать терминалы между странами без дополнительных ограничений.
Новые правила уже действуют
Согласно обновленным правилам Starlink, Польша не входит в этот европейский регион, а зарегистрированные в стране аккаунты предназначены для использования только по месту проживания.
Новые условия распространяются на клиентов, зарегистрированных с 14 июля, а для действующих польских пользователей начнут действовать с 17 августа.
Министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский также потребовал от SpaceX объяснить правовые основания изменений.
"Польша – это не рынок второго уровня. Польские клиенты – это не клиенты второго уровня", – заявил он.
Напоминаем, что в Польше разгорелся конфликт вокруг новых правил Starlink, которые с 17 августа изменят условия использования сервиса для польских клиентов за пределами страны. Варшава считает, что новые ограничения ставят польских пользователей в менее выгодное положение по сравнению с клиентами из других европейских государств.