Польща може повністю закрити кордон з Білоруссю: в МЗС пояснили причину

Уряд Польщі розглядає питання повного закриття польсько-білоруського кордону для захисту країни через присутність найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі.

Про це розповів заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNN .

"Ми розглядаємо будь-які кроки, які будуть необхідні для захисту нашої території, захисту наших громадян, включаючи повну ізоляцію Білорусі, повне закриття кордону", - розповів заступник голови МЗС.

Водночас він зауважив, що закриття кордону буде крайнім заходом, який Польща бажала б уникнути. Водночас якщо напади й спроби дестабілізації продовжуватимуться - у Варшави не буде іншого виходу.

За словами Яблонського, загроза з боку Білорусі є реальною, оскільки "вагнерівці" вже намагались проникнути на територію Польщі.

"Ми очікуємо нових спроб атак на нашому кордоні, можливо, нових спроб порушення нашого повітряного простору", - сказав Яблонський й додав, що "вони намагатимуться продемонструвати, що можуть робити все, що їм заманеться".

Польща, зі свого боку, як відзначив Яблонський, розгортає все більше військ поблизу білоруського кордону.

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, частина його бойовиків була передислокована до Білорусі. Найманців розташували у наметовому містечку.

Українські прикордонники наголошують, що бойовики у Білорусі поки що не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.

Тим часом жителі польського села Біловеж 1 серпня заявили про переліт двох білоруських літаків Мі-24 та Мі-8 над їх будинками. Спочатку Варшава заперечувала цей факт, однак пізніше підтвердила порушення кордону. Також Польща проінформувала про інцидент НАТО.