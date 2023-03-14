Польща може поставити Україні винищувачі МіГ-29 протягом 4-6 тижнів

Зазначимо, що раніше президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

Окрім того, Словаччина має передати винищувачі МіГ-29 Україні спільно з Польщею. Братислава готова передати 13 винищувачів, але спочатку це має затвердити парламент.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що готовність Польщі та Словаччини передати Україні МіГ-29 свідчать про те, що процес постачання винищувачів Україні зрушив з місця.

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