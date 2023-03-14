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Польша может поставить Украине истребители МиГ-29 в течение 4-6 недель

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 для борьбы против российской агрессии в течение 4-6 недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого на конференции, которую приводит wPolityce.

Отметим, что ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова передать Украине все свои истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны.

Кроме того, Словакия должна передать истребители МиГ-29 Украине совместно с Польшей. Братислава готова передать 13 истребителей, но сначала это должен утвердить парламент.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что готовность Польши и Словакии передать Украине МиГ-29 свидетельствуют о том, что процесс поставки истребителей Украине сдвинулся с места.

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