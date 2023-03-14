Польша может поставить Украине истребители МиГ-29 в течение 4-6 недель

Отметим, что ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова передать Украине все свои истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны.

Кроме того, Словакия должна передать истребители МиГ-29 Украине совместно с Польшей. Братислава готова передать 13 истребителей, но сначала это должен утвердить парламент.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что готовность Польши и Словакии передать Украине МиГ-29 свидетельствуют о том, что процесс поставки истребителей Украине сдвинулся с места.

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