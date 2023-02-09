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Польща має намір запровадити нові санкції проти громадян Білорусі

Фото: голова МВС Польщі Маріуш Каміньський (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Влада Польщі має намір запровадити нові санкції проти громадян Білорусії. Приводом стало "рішення" Гродненського обласного суду, який засудив журналіста міжнародного каналу громадського телебачення Польщі Андрія Почобута на 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови МВС Польщі Маріуша Каміньського.

"Я доручив своїм службам підготувати заявки на включення до списку санкцій чергових осіб, пов'язаних з режимом Олександра Лукашенка, відповідальних за репресії проти поляків у Білорусії", - написав Каміньський.

Почобута було затримано навесні 2021 року, у жовтні 2022 року його було включено Комітетом державної безпеки Білорусі до переліку "осіб та організацій, причетних до терористичної діяльності". Громадянина Польщі судили за наступними "звинуваченнями":

  • Публічні заклики до здійснення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, та розповсюдження матеріалів, що містять такі заклики, вчинені з використанням засобів масової інформації та глобальної комп'ютерної мережі Інтернет;
  • Навмисні дії, спрямованих на порушення національної, релігійної та іншої соціальної ворожнечі.

МЗС Польщі виступило із заявою, назвавши рішення суду щодо Почобута несправедливим і закликавши звільнити журналіста.

Нагадаємо, що в Європейській комісії розпочались консультації з послами ЄС не лише щодо 10-го пакету санкції проти Росії, але й щодо обмежень проти Білорусі.

Європейський союз пропонує ввести новий пакет санкцій стосовно Білорусі. Обмеження можуть бути такої ж сили, як ті, що зараз накладено на Росію.

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