Польша намерена ввести новые санкции против граждан Беларуси

Власти Польши намерены ввести новые санкции против граждан Беларуси. Поводом стало "решение" Гродненского областного суда, осудившего журналиста международного канала общественного телевидения Польши Андрея Почобута на 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МВД Польши Мариуша Каминьского.

"Я поручил своим службам подготовить заявки на включение в список санкций дежурных лиц, связанных с режимом Александра Лукашенко, ответственных за репрессии против поляков в Беларуси", - написал Каминьский.

Почобут был задержан весной 2021 года, в октябре 2022 года был включен Комитетом государственной безопасности Беларуси в перечень "лиц и организаций, причастных к террористической деятельности". Гражданина Польши судили по следующим "обвинениям":

Публичные призывы к осуществлению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, и распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет;

Умышленные действия, направленные на нарушение национальной, религиозной и другой социальной розни.

МИД Польши выступил с заявлением, назвав решение суда по Почобуту несправедливым и призвав освободить журналиста.